«Джиган ребенок»: клинический психолог оценила шансы на примирение рэпера с супругой

Психолог Абравитова: у Джигана и Оксаны Самойловой есть шанс сохранить семью

У рэпера Джигана и его супруги, блогера Оксаны Самойловой, есть все шансы сохранить семью и не довести ситуацию до развода. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова на премии IZNANKAbeauty.

«С точки зрения психологии, шанс у них есть, и не один, потому что по этому кругу они ходят уже много раз. И даже практически до суда уже доходили, но потом возвращались опять», — рассуждает психолог.

По словам Абравитовой, Джиган и Самойлова созданы друг для друга, так как в таких союзах люди закрывают свои бессознательные программы.

«То, что он прощения просит, это для него нормально. Он уже выстроил с Оксаной такие отношения, что он постоянно должен просить прощения… Но я так понимаю, что простое прощение уже не помогло, поэтому пришлось песню сочинить», — объяснила эксперт, рассуждая о недавнем публичном признании рэпера в любви к супруге.

Марианна Абравитова считает, что в этот раз дело, скорее всего, дойдет до развода, однако, по ее словам, такие пары могут бесконечно разводиться, а потом снова жениться.

«Для Джигана Оксана — не только жена и женщина, и мать его детей, но и его „собственная мать“, потому что я вижу здесь такие детско-материнские отношения, и, скорее всего, Джиган просто еще один ребенок в этой большой-большой семье», — сказала психолог.

Абравитова также сказала, что для нее не будет удивлением, если звезды разведутся, а потом опять поженятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рэпер Джиган вышел на сцену с премьерой песни «Раз и навсегда», в которой явно прослеживается отсылка к супруге Оксане Самойловой.

