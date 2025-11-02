«Джиган ребенок»: клинический психолог оценила шансы на примирение рэпера с супругой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 1 829 0

Марианна Абравитова определила характер отношений звезд.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Абравитова: у Джигана и Оксаны Самойловой есть шанс сохранить семью

У рэпера Джигана и его супруги, блогера Оксаны Самойловой, есть все шансы сохранить семью и не довести ситуацию до развода. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова на премии IZNANKAbeauty.

«С точки зрения психологии, шанс у них есть, и не один, потому что по этому кругу они ходят уже много раз. И даже практически до суда уже доходили, но потом возвращались опять», — рассуждает психолог.

По словам Абравитовой, Джиган и Самойлова созданы друг для друга, так как в таких союзах люди закрывают свои бессознательные программы.

«То, что он прощения просит, это для него нормально. Он уже выстроил с Оксаной такие отношения, что он постоянно должен просить прощения… Но я так понимаю, что простое прощение уже не помогло, поэтому пришлось песню сочинить», — объяснила эксперт, рассуждая о недавнем публичном признании рэпера в любви к супруге.

Марианна Абравитова считает, что в этот раз дело, скорее всего, дойдет до развода, однако, по ее словам, такие пары могут бесконечно разводиться, а потом снова жениться.

«Для Джигана Оксана — не только жена и женщина, и мать его детей, но и его „собственная мать“, потому что я вижу здесь такие детско-материнские отношения, и, скорее всего, Джиган просто еще один ребенок в этой большой-большой семье», — сказала психолог.

Абравитова также сказала, что для нее не будет удивлением, если звезды разведутся, а потом опять поженятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рэпер Джиган вышел на сцену с премьерой песни «Раз и навсегда», в которой явно прослеживается отсылка к супруге Оксане Самойловой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:19
В США допустили причастность Украины к атакам на НПЗ Венгрии и Румынии
22:01
США проведут субкритические взрывы в рамках ядерных испытаний
21:41
«Джиган ребенок»: клинический психолог оценила шансы на примирение рэпера с супругой
21:23
В Стамбуле в ДТП погиб турецкий актер Энгин Чаглар
20:58
США начали подготовку военного плацдарма у берегов Венесуэлы
20:30
Бухгалтер звонит: россиянам рассказали о новом методе мошенников

Сейчас читают

«Джиган ребенок»: клинический психолог оценила шансы на примирение рэпера с супругой
«Так получилось»: кинувший собаку об стену мужчина в Петербурге рассказал о своем поступке
«Бесконечное дело»: Анна Асти восстанавливает старинную деревню
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео