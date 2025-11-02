США начали подготовку военного плацдарма у берегов Венесуэлы

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Речь идет о модернизации военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико.

США на границе с Венесуэлой — подробности, новые данные

Фото: www.globallookpress.com/US Navy

США готовят военный плацдарм вблизи берегов Венесуэлы, в частности военные уже приступили к модернизации базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико. С таким заявлением выступило агентство Reuters, ссылаясь на данные спутниковых снимков.

«Военные США модернизируют давно заброшенную военно-морскую базу времен холодной войны… что предполагает подготовку к длительным операциям, которые могли бы помочь поддержать возможные действия внутри Венесуэлы», — отмечается в материале.

Ранее Трамп опроверг отправление к границе с Венесуэлой бомбардировщиков B-1. Об этом сообщал 5-tv.ru.

При этом несколькими днями ранее американские военные нанесли удар по перевозившему наркотики судну в Карибском море. Чиновники, выбравшие анонимность, комментировали ситуацию так: подобные атаки происходят периодически в рамках борьбы с группировками венесуэльских наркоторговцев и террористов.

Президент США предупредил, что его администрация планирует полностью устранить угрозу наркотиков, которая, по его мнению, исходит, в том числе, от Венесуэлы. И делать это Трамп намерен с помощью «наземных операций» против наркокартелей.

