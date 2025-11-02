США начали подготовку военного плацдарма у берегов Венесуэлы
Речь идет о модернизации военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико.
Фото: www.globallookpress.com/US Navy
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
США готовят военный плацдарм вблизи берегов Венесуэлы, в частности военные уже приступили к модернизации базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико. С таким заявлением выступило агентство Reuters, ссылаясь на данные спутниковых снимков.
«Военные США модернизируют давно заброшенную военно-морскую базу времен холодной войны… что предполагает подготовку к длительным операциям, которые могли бы помочь поддержать возможные действия внутри Венесуэлы», — отмечается в материале.
Ранее Трамп опроверг отправление к границе с Венесуэлой бомбардировщиков B-1. Об этом сообщал 5-tv.ru.
При этом несколькими днями ранее американские военные нанесли удар по перевозившему наркотики судну в Карибском море. Чиновники, выбравшие анонимность, комментировали ситуацию так: подобные атаки происходят периодически в рамках борьбы с группировками венесуэльских наркоторговцев и террористов.
Президент США предупредил, что его администрация планирует полностью устранить угрозу наркотиков, которая, по его мнению, исходит, в том числе, от Венесуэлы. И делать это Трамп намерен с помощью «наземных операций» против наркокартелей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
87%
Нашли ошибку?