Трамп опроверг отправление к границе с Венесуэлой бомбардировщиков B-1

Рита Цветкова
Президент США рассказал, почему «недоволен» соседним государством.

Фото: www.globallookpress.com/Jacob Skovo

Американский лидер Дональд Трамп заявил, заявил, что не отправлял к границе с Венесуэлой бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer. Все сообщения представителей прессы, утверждающих обратное, он назвал не соответствующими действительности. При этом отметил, что все-таки имеет некоторые претензии к соседнему государству.

«Нет, это ложь (о бомбардировщиках B-1. — Прим. ред.). Но мы недовольны Венесуэлой по многим причинам. Наркотики, например», — сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Также президент США предупредил, что его администрация планирует полностью устранить угрозу наркокартелей. И делать это намерена с помощью «наземных операций» против венесуэльских наркокартелей.

Несколькими днями ранее американские военные нанесли удар по перевозившему наркотики судну в Карибском море. Чиновники, выбравшие анонимность, комментировали ситуацию так: подобные атаки происходят периодически в рамках борьбы с группировками венесуэльских наркоторговцев и террористов.

Так, 14 октября шесть человек погибли в ходе очередного удара по кораблю, на котором, по данным американской разведки, находились запрещенные вещества. Тогда Дональд Трамп заявил, что это судно тоже было связано с преступными сетями.

Кроме того, как ранее сообщал 5-tv.ru, президент США направил элитный отряд американской армии «Ночные охотники» к границам Венесуэлы. Как отмечают осведомители, эти бойцы используют спецсредства, предназначенные для проведения операций в опасных условиях.

