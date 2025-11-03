Власти Чехии планируют набрать рекордное число новобранцев в 2026 году

Даниил Ципелев
План на текущий год по количеству записавшихся в армию выполнили еще в августе.

Сколько планируют набрать в армию Чехии в 2026 году

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Florian Gaertner

Чехия планирует набрать в армию в 2026 году рекордные 2250 человек. Об этом сообщило Radio Prague International.

«Государственный секретарь Министерства обороны (Петр Ванчура) утвердил план набора на 2026 год. План предусматривает набор 2250 новобранцев», — отметила Магдалена Хинчикова из пресс-службы ведомства.

Уточняется, что такое число новобранцев является одним из самых высоких за всю историю страны. Предыдущий рекорд по количеству записавшихся в армию установлен в 2006 году, когда в вооруженные силы вступили 2262 человека.

При этом в 2025 году чешские власти планировали привлечь на службу в армию 2100 человек. Цель достигли еще в августе, однако до сих пор остается еще 200 мест на обучение. Возможно, до конца года стране удастся набрать около 2300 человек.

По состоянию на начало 2025 года, в вооруженных силах Чехии служили 28285 человек. В то же время отмечается, что количество новобранцев на следующий год планируют по двум критериям: проект бюджета и предположение о том, сколько военнослужащих покинет армию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Германии возмутились новым рекламным роликом Бундесвера. Недовольство вызвали факельные марши на восточном фланге НАТО, вызвавшие аналогии с Вермахтом. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

