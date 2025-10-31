С факелами на Восток: в Германии возмутились рекламой Бундесвера

Новый ролик немецких вооруженных сил вызвал шквал критики: марши на фоне восточного фланга НАТО напомнили многим кадры 1930-х годов.

В Германии возмутились рекламой Бундесвера с маршами и факелами

В Германии сейчас очень бурно обсуждается рекламный ролик Бундесвера, который всей стране напомнил времена фюрера и даже конкретные годы. Ведь в кадре немецкие офицеры на восточном фланге НАТО маршируют с факелами под военные марши. Эту эстетику трудно спутать с чем-то еще. Немецкий политик и бывший депутат Европарламента Сара Вагенкнехт не скрывает своего ужаса.

«Я просто потеряла дар речи. Вы видели это? Это безумие. Нет, это не цветные кадры 1935 года, когда немецкая армия еще называлась Вермахтом и готовилась к победе на Востоке. Нет, это пропагандистский ролик сегодняшнего Бундесвера», — заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».

Вагенкнехт предполагает, что нынешние власти Германии просто забыли, что бывает, если вооружиться и идти на Восток.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Германии полиция по ошибке открыла огонь по военным во время учений.

