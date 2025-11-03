Серный экспорт: правительство РФ запретило вывоз технической серы

Ограничения не коснутся стран-членов Евразийского экономического союза.

Почему в России запретили экспорт серы

Фото: 5-tv.ru

Правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт технической серы

Правительство России приняло решение об ограничении экспортных поставок технической серы, которая используется при производстве минеральных удобрений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«В России введен временный запрет на вывоз отдельных видов серы. Решение позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения действующих объемов производства минеральных удобрений и обеспечения продовольственной безопасности страны», — отмечается в публикации.

Уточняется, что ограничения на вывоз сырья будут действовать до 31 декабря 2025 года и коснутся жидкой, гранулированной и комовой серы.

В то же время подчеркивается, что меры не распространяются на поставки сырья в страны-члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, серу можно вывозить из России для оказания гуманитарной помощи, а также для поддержания деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген. К тому же ограничения не коснутся международных транзитных перевозок сырья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Европейский союз в рамках 19-го пакета санкций запретил поставки в Россию роз и азалий.

Серный экспорт: правительство РФ запретило вывоз технической серы

