Восемь стран ОПЕК+ увеличат в декабре квоты на 137 тысяч баррелей в сутки

Давид Андриясов
Давид Андриясов

Эти государства ранее объявили о добровольных корректировках.

Что будет с добычей нефти в декабре 2025 года

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Министры восьми стран ОПЕК+ договорились в декабре вновь увеличить квоты на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении альянса.

«Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман подтверждают приверженность стабильности рынка на основе текущих фундаментальных показателей нефтяного рынка и устойчивых перспектив мировой экономики и корректируют добычу», — отмечается в сообщении. 

Эти восемь стран ранее объявили о добровольных корректировках. 

Несмотря на планы продолжать постепенное увеличение добычи, члены картеля допустили изменение политики в вопросе производства нефти. Так, в первом квартале 2026 года восемь стран решили приостановить наращивание добычи. 

Участники картеля также отметили, что будут внимательно следить за ситуацией на рынке и указали на важность осторожной стратегии. В усилиях по обеспечению стабильности на рынке они оставили за собой возможность приостановки или отмены дополнительных корректировок объемов производства, включая уже выполненные изменения.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогнозы по пику мирового спроса на нефть, сместив его с 2030-х на 2050-е годы, и призвало к наращиванию инвестиций в добычу. Такое изменение позиций вызвало ироничную реакцию в ОПЕК. В картеле напомнили о призывах МЭА не вкладываться в производство углеводородов. 

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

