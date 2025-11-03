ОКР — прощай? Ученые нашли сигналы в мозге, ответственные за расстройство

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Исследователи полагают, что их открытие позволит гораздо эффективнее бороться с психическим состоянием.

Что нового узнали ученые об ОКР

Фото: 5-tv.ru

Ученые из Нидерландов нашли сигналы в мозге, ответственные за ОКР

Ученые из группы Инго Виллуна вместе с коллегами из Амстердамского университетского медицинского центра нашли мозговые волны, которые особенно активны при обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР). Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Mental Health.

«Уникальность нашего исследования в том, что мы смогли измерить активность глубоких структур мозга с очень высоким пространственным и временным разрешением. Это невозможно сделать с помощью фМРТ (Функциональная МРТ. — Прим. Ред.) или ЭЭГ. Впервые мы нашли четкий биологический маркер ОКР в мозге, который, возможно, сможем использовать в будущих методах лечения», — отметила один из авторов исследования Тара Арбаб.

Открытие ученых приближает медицину к фундаментальному пониманию ОКР. Ранее стимуляция мозга с целью лечения расстройства происходила непрерывно. Однако теперь специалисты смогут отправлять точечные сигналы в мозг, чтобы подавлять те ритмы, которые запускаются при расстройстве.

Обсессивно-компульсивное расстройство относится к психическим. При этом состоянии людей преследуют навязчивые мысли и такие же навязчивые действия. Классическим проявлением расстройства является боязнь грязи, когда человек чувствует постоянную потребность помыть руки.

Уточняется, что при ОКР у пациентов нарушена связь между корой головного мозга, полосатым телом и таламусом. Именно эти отделы формируют CSTC-цепь, которая в свою очередь отвечает за координацию движений и мотивацию.


