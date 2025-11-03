Трамп признал ограниченность экономического давления США на Россию

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 40 0

У США не так уж много бизнеса с Россией, пояснил он.

Трамп признал ограниченность давления США на Россию

Фото: www.globallookpress.com/Adrian Wyld

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможности Штатов оказывать экономическое давление на Россию ограничены из-за низкого объема двусторонней торговли. В интервью телеканалу CBS 2 ноября он подчеркнул, что применение тарифных мер не всегда оказывается эффективным.

«Я думаю, что это работает с (президентом РФ Владимиром. — Прим.Ред.) Путиным. С ним я поступил иначе, потому что у нас не так уж много бизнеса с Россией, понимаете? Он ведь не тот, кто много у нас покупает», — пояснил Трамп.

По его словам, деловые связи между двумя странами слабы «из-за глупости».

Как ранее писал 5-tv.ru, Трамп заявил, что Россия и США не ведут между собой «игр». Так он отреагировал на сообщения об испытании российской ракеты «Буревестник». При этом позднее президент США заявил, что Вашингтон будет проводить ядерные испытания. Трамп при этом сослался на планы Москвы в этом направленнии. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:17
Семь человек погибли при землетрясении в Афганистане
6:00
Российские бойцы разнесли пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака
5:41
Трамп признал ограниченность экономического давления США на Россию
5:22
«Забрать все»: Вучич готов продавать оружие ЕС, даже если его передадут Украине
5:00
Хватит прятаться: прогноз Таро на неделю с 3 по 9 ноября

Сейчас читают

«Джиган ребенок»: клинический психолог оценила шансы на примирение рэпера с супругой
Хватит прятаться: прогноз Таро на неделю с 3 по 9 ноября
«Обозвал меня»: хозяйка собаки о встрече с бросившим ее питомца об стену мужчиной в Петербурге
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео