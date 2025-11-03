Умерла актриса из фильма «Следствие ведут знатоки» Инна Штеренгарц

Борис Сатаров
Известный кастинг-директор ушла из жизни в свой день рождения.

Умерла актриса Инна Штеренгарц

Фото: Полегенько Александр/ТАСС

Актриса, сценарист и известный кастинг-директор Инна Штеренгарц умерла 2 ноября, в день своего рождения. Об этом сообщает информационный портал «Кино-Театр. Ру».

На протяжении трех десятилетий Штеренгарц занималась подбором актеров для кинокартин, сотрудничая с ведущими режиссерами. Ее крупнейшей работой стал масштабный проект «Гибель империи», где участвовало 500 актеров.

Штеренгарц получила образование в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии на театроведческом факультете. После окончания вуза она работала в театре и на Свердловской киностудии, что заложило основу ее будущей карьеры в кинематографе.

В качестве актрисы она дебютировала в 1993 году в фильме Владимира Хотиненко «Макаров». В той картине она снималась вместе с Сергеем Маковецким, Еленой Майоровой и Ириной Метлицкой. Также она сыграла в таких проектах, как «Каникулы в зазеркалье» и «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя», а также написала сценарий для картины «Из отголосков далекой речи».

