Церемония прощания с Анатолием Меньщиковым прошла в Москве

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив

Проводить в последний путь заслуженного артиста России пришли его коллеги, друзья и поклонники.

Фото, видео: 5-tv.ru

Церемония прощания с заслуженным артистом России Анатолием Меньщиковым прошла в Большом фойе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. На церемонии собрались почитатели, близкие и коллеги артиста, среди которых были такие уважаемые артисты России, как Светлана Йозефий, Михаил Васьков, Александр Рыщенков и Елена Сотникова.

«Он запомнится как человек, который не отказывался от ролей и всегда, в любой момент, когда нужно театру, был на месте. Человек, который отстаивал лидерство своего театра, человек – архивариус своего дела», — сказал актер театра Вахтангова Евгений Князев.

Анатолий Меньщиков родился 3 июня 1950 года. Его актерская карьера началась в 1968 году, когда он впервые вышел на сцену Театра на Таганке в постановке «Тартюф». По завершении обучения в Театральном училище имени Бориса Щукина, Меньщиков присоединился к труппе Театра Вахтангова. За последующие 50 лет он исполнил около сотни ролей.

