В центре Рима обвалилась часть средневековой башни

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Строительство Торре-деи-Конти началось в середине IX века.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrea Matone; 5-tv.ru

В историческом центре Рима частично обвалилась средневековая постройка — башня Торре-деи-Конти или башня Конти, строительство которой началось еще в середине IX столетия. Об этом сообщило издание Corriere della Sera.

Под завалами на площади Ларго Коррадо Риччи, где стоит башня, могут находиться люди. На месте работают оперативные службы, ведется поиск пострадавших.

«По предварительным данным, один рабочий получил ранения, четверых других, которые изначально оказались заблокированными в верхней части, удалось спасти», — уточняется в материале газеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Хорватии нашли останки римских солдат с признаками насилия. Международная команда ученых изучила останки с использованием радиоуглеродного датирования, анализа ДНК, стабильных изотопов и исследований костных травм. Погибшие, вероятно, стали жертвами битвы или массовой казни около 260 года н. э. в период кризиса III века.


