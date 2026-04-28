Даже бокал вина? Какие дозы спиртного разрушают структуру головного мозга

Увлечение спиртным неизбежно приведет к истончению коры и нарушению кровообращения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Даже малые дозы спиртного разрушают структуру головного мозга
Даже незначительное употребление алкогольных напитков способно спровоцировать серьезные патологические изменения в работе головного мозга. Об этом сообщило издание Alcohol со ссылкой на результаты масштабного научного эксперимента.
В процессе исследования специалисты проанализировали состояние здоровья 45 добровольцев в возрастной категории от 22 до 70 лет, которые не имели зависимости, но периодически употребляли спиртное.
Эксперты сопоставили данные магнитно-резонансной томографии и показатели интенсивности кровотока с привычками участников. Выяснилось, что при употреблении до 60 порций напитков в месяц для мужчин и до 30 для женщин фиксировалось заметное ухудшение кровоснабжения и структурная деградация коры мозга.
Как подчеркнули авторы работы, наиболее сильная зависимость прослеживается между объемом выпитого и качеством циркуляции крови, которая отвечает за доставку жизненно важного кислорода к нейронам.
Важной деталью исследования стало то, что пагубное воздействие этанола значительно усиливается по мере старения организма. Сочетание возрастных изменений и регулярных, пусть и небольших порций алкоголя, ведет к ускоренному изнашиванию клеток из-за окислительного стресса.
В долгосрочной перспективе такие процессы провоцируют накопление микроповреждений в тканях, что негативно сказывается на когнитивных функциях человека.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Нашли ошибку?