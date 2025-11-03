Российский парапланерист Вячеслав Грибанов разбился в Турции

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Спортсмен упал со скалы.

Что известно о смерти парапланериста Грибанова — подробности

Фото: Instagram*/gribanoffff

Российский парапланерист Вячеслав Грибанов трагически погиб в горах турецкого района Фетхие. Морг местной больницы, где находится его тело, подтвердил 5-tv.ru информацию о смерти.

Согласно предоставленным данным, 37-летний спортсмен из Петербурга упал со скалы уже после завершения полета на параплане. На месте в момент трагедии работали сотрудники районной жандармерии, прибывшие медики констатировали смерть россиянина.

Правоохранительные органы страны выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в конце октября 5-tv.ru сообщал, что в Турции скончался турист из России. По данным газеты, 57-летний мужчина отдыхал с семьей в районе Конаклы, когда внезапно почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

После случившегося сотрудники жандармерии начали проверку обстоятельств смерти иностранного гражданина. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

