|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 14 0

В праздник Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября, Предстоятель РПЦ совершит Божественную литургию в Успенском соборе Кремля.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

В канун праздника Казанской иконы Божией Матери, который напоминает об освобождении Москвы и России от поляков в 1612 году, Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове в Москве.

Песнопения бдения исполнили хор Богоявленского собора и сводный хор хоровой школы мальчиков «Богоявление» вместе с воскресной школой при соборе.

В Богоявленском соборе хранится особо почитаемая копия Казанской иконы Божией Матери, которая была написана в XVII веке. Ранее эта икона находилась в Казанском соборе на Красной площади, но после его закрытия в 1930 году была перенесена в Богоявленский храм.

4 ноября, в день праздника Казанской иконы Божией Матери, Патриарх Кирилл возглавит Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Ранее Патриарх Кирилл предупреждал о неизбежном конце света. Об этом сообщал 5-tv.ru. Патриарх Московский и всея Руси подчеркнул, что апокалипсис неминуем, однако точный день и час наступления события станут известны только со Вторым Пришествием Христа, а для каждого человека куда важнее его собственная кончина и предстоящая встреча с Господом.

