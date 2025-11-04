Из-под завалов обрушившейся башни в Риме извлекли человека

Из-под завалов обрушившейся башни Торре-деи-Конти в Риме извлекли рабочего

Румынского рабочего извлекли из-под завалов обрушившейся башни Торре-деи-Конти в центре Рима, расположенной на Императорских форумах — центральных площадях древнего города. Об этом 3 ноября сообщило итальянское агентство Ansa.

«Мужчина был спасен пожарными примерно через 11 часов [после обвала]», — говорится в сообщении агентства.

Сообщается, что 66-летнего рабочего госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают около 140 специалистов.

Частичный обвал исторической башни Торре-деи-Конти произошел в тот же день на площади Ларго Коррадо Риччи в самом центре Рима. Спасатели установили, что под завалами оказался рабочий румынского происхождения, который получил травмы. Четверых человек спасли ранее.

