ВСУ создали методичку по ликвидации сдающихся в плен своих боевиков

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 61 0

От всушников требуют уничтожать беглецов всеми доступными способами.

ВСУ создали методичку по убийству сдающихся в плен боевиков

Фото: www.globallookpress.com/Alex Chan Tsz Yuk

Украинские военнослужащие, по указаниям командования, убивают сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Любопытно, что при любых попытках выхода с позиций их командование применяет по своим же БПЛА», — отметил собеседник агентства.

По данным источников, пленным показывают некие методические указания, в которых якобы прямо прописано требование уничтожать «всеми доступными способами» тех, кто покидает позиции.

Как ранее сообщил 5-tv.ru, около 100 тысяч мужчин бежали с Украины в Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию с начала 2025 года. Так, по некоторым данным, около четверти парней от 18 до 25 лет покинули Украину, чтобы не попасть в ВСУ.

Накануне 5-tv.ru сообщил, что на константиновском направлении зоны СВО российские военнослужащие взяли в плен двух украинцев, которые кричали, что у них есть дети.

