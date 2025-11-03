«Мы сдаемся»: российские бойцы взяли в плен двух украинцев, кричавших о детях

Еще один противник ликвидирован.
Российские бойцы взяли в плен двух украинцев, кричавших о детях
На константиновском направлении российские военнослужащие взяли в плен двух украинцев, которые кричали, что у них есть дети. Еще один противник отказался сдаться, его ликвидировали на месте. Об этом РИА Новости сообщил стрелок Южного военного округа с позывным «Горец».
«Зашли в блиндаж, закинули „пятишку“ (взрывное устройство. — Прим. ред.). Оба начали сдаваться, кричали: „У нас дети, мы сдаемся“. Они вышли и сдались, а третий не выходил», — рассказал боец.
Военнослужащий добавил, что российские солдаты несколько раз призывали противника покинуть блиндаж, однако тот не реагировал.
По словам «Горца», потом украинец вышел из укрытия и направил на него оружие, после чего напарник российского военного ликвидировал противника.
Ранее 5-tv.ru писал, что российская армия ликвидировала отряд элитного спецназа ВСУ под Красноармейском.
