«Мы сдаемся»: российские бойцы взяли в плен двух украинцев, кричавших о детях

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Еще один противник ликвидирован.

Сколько российские солдаты взяли в плен украинцев

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Тема:
Спецоперация

Российские бойцы взяли в плен двух украинцев, кричавших о детях

На константиновском направлении российские военнослужащие взяли в плен двух украинцев, которые кричали, что у них есть дети. Еще один противник отказался сдаться, его ликвидировали на месте. Об этом РИА Новости сообщил стрелок Южного военного округа с позывным «Горец».

«Зашли в блиндаж, закинули „пятишку“ (взрывное устройство. — Прим. ред.). Оба начали сдаваться, кричали: „У нас дети, мы сдаемся“. Они вышли и сдались, а третий не выходил», — рассказал боец.

Военнослужащий добавил, что российские солдаты несколько раз призывали противника покинуть блиндаж, однако тот не реагировал.

По словам «Горца», потом украинец вышел из укрытия и направил на него оружие, после чего напарник российского военного ликвидировал противника.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская армия ликвидировала отряд элитного спецназа ВСУ под Красноармейском.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

