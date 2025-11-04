Вучич заявил о поисках двух приезжих снайперов в Белграде

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 57 0

Он добавил, что цели, происхождение и источники финансирования снайперов, находящихся в Белграде, ему известны.

Иностранные снайперы в Белграде. Что известно?

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Правоохранительные органы Сербии продолжают третьи сутки искать в Белграде двух приезжих снайперов. Об этом сообщил президент Александр Вучич.

«Знаем, что они приехали, знаем, откуда деньги, знаем цели. Уверен, что компетентные органы смогут это разрешить», — процитировал его TV Prva.

Эти комментарии Вучич сделал в ответ на нападение протестующих на лагерь его сторонников в воскресенье. Президент добавил, что цели, а также происхождение и источники финансирования снайперов, находящихся в Белграде, ему известны.

Накануне Вучич объявил о проведении досрочных выборов в парламент страны. При этом он не назвал даты, однако указал, что причина — в массовых протестах.

Ранее Вучич рассказал об иностранном финансировании протестов в стране. Он признал, что в Сербии существует раскол в обществе, однако, по его словам, демонстрации не являются выражением этого разделения. Более того, сербский лидер назвал акции протесты проявлением так называемого астротурфинга, когда политически мотивированные и финансируемые извне демонстрации пытаются представить как стихийное народное движение.

