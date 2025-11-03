Вучич объявил о проведении досрочных выборов

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 142 0

Президент Сербии указал и на причину такого решения.

Когда в Сербии выборы президента

Фото: www.globallookpress.com/Dts Nachrichtenagentur

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Сербии Александр Вучич объявил о проведении досрочных выборов в стране из-за протестов. об этом сообщает Srbija Danas.

Голосование, пишет издание, ссылаясь на слова главы государства, должно пройти до истечения текущего срока полномочий парламента республики — они заканчиваются в декабре 2027 года.

Точная дата проведения выборов не известна, она будет определена позднее.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал об иностранном финансировании протестов в стране. Его слова публиковал 5-tv.ru. Вучич признал, что в Сербии существует раскол в обществе, однако, по его словам, демонстрации не являются выражением этого разделения. Более того, сербский лидер назвал акции протесты проявлением так называемого астротурфинга, когда политически мотивированные и финансируемые извне демонстрации пытаются представить как стихийное народное движение.

Глава государства также подчеркнул, что виновные в разжигании протестного движения в будущем станут известны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:22
Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе
23:00
Кому повезет: что изменится в выплатах по больничным с 1 января 2026 года
22:42
У сэра Энтони Хопкинса нашли признаки психического расстройства
22:25
Mazda Motor лишилась права выкупа своих активов в России
22:11
Вучич объявил о проведении досрочных выборов
21:46
Путин распорядился провести в Кремле церемонию вручения госпремий в День народного единства

Сейчас читают

Школам нужны VR-технологии: Шойгу ознакомился с работой площадок фестиваля «Народы России и СНГ»
От Лунной пустыни до древнего скального города: что стоит увидеть в Иордании
Рынок смерти: как не наткнуться на суррогатный алкоголь и чем он опасен
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео