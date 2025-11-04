Самолет-разведчик RC-135U ВВС США был замечен над Черным морем у Крыма

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

Маршрут военного судна начался с авиабазы в Великобритании.

Самолет-разведчик RC-135U ВВС США появился над Черным морем

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U, вылетевший из Великобритании, проследовал над Черным морем, затем развернулся рядом с городом Сочи, после чего направился в сторону Европы. Об этом сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на информацию с интернет-портала Flightradar24.

В материале уточняется, что разведывательное судно Boeing RC-135U вылетело с британской авиабазы в Милденхолле. Далее оно проследовало через воздушное пространство нескольких стран, в том числе Нидерландов, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии. В небе над Черным морем самолет показался у границ Крыма.

Долетев до пункта, с которого можно было направиться к Сочи, он развернулся и последовал в обратном направлении. Позже самолет-разведчик пролетел мимо границы между Чехией и Германией, дальнейший обратный путь пролегал над немецкой территорией.

Прежде журналисты финского телеканала Yle 9 заявляли, что американская разведка провела наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии. Судно было замечено недалеко от границы с Россией. Оно тоже вылетело с британской авиабазы, на этот раз Уэддингтон, и пересекло воздушное пространство Дании и Швеции.

Ранее, писал 5-tv.ru, экс-советник британского премьер-министра Ника Тимоти указал на все слабые месте государственной разведки в своем докладе. Какие ошибки совершают MI5, MI6 и GCHQ? И почему службы так разобщены с Советом национальной безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:11
Самолет-разведчик RC-135U ВВС США был замечен над Черным морем у Крыма
7:00
День народного единства 2025 — история, значение и смысл праздника
6:51
Мишустин указал на важность обеспечения РФ и КНР условий для инвестиций
6:36
Вучич заявил о поисках двух приезжих снайперов в Белграде
6:19
Кардиолог раскрыл влияние даже небольших доз алкоголя на сердце
6:00
Десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Школам нужны VR-технологии: Шойгу ознакомился с работой площадок фестиваля «Народы России и СНГ»
«Не отходил ни на шаг»: кого первым увидела Барановская после операции
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео