В городах-миллионниках РФ обострилась нехватка школьных мест в районах новостроек

В российских городах-миллионниках становится все более острой проблема нехватки мест в школах, особенно в районах новостроек. Жилищное строительство часто не в полной мере обеспечивается социальной инфраструктурой. Об этом 4 ноября сообщила газета «Известия».

«Городские власти, выдавая разрешения на строительство, не учли увеличение потребности в социальной инфраструктуре», — отметил главный эксперт Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Даниил Алимпеев.

Строительство новых школ требует существенных трат из бюджета, которые не всегда учитывают в региональных программах. Так, согласно исследованию аналитиков компании «Метриум», в августе 2024 года только 45% московских застройщиков выполнили требования по строительству объектов социальной инфраструктуры.

Как следствие, жители новых жилых комплексов сталкиваются с проблемой, когда ближайшая школа находится слишком далеко, а строительство новой в районе зачастую невозможно в краткие сроки. Это приводит к переполнению существующих учебных заведений и снижению качества образования.

Эксперты указали на необходимость комплексного подхода к развитию городской среды, который должен учитывать строительство не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. Такой подход обеспечит полноценное функционирование новых районов и комфорт для их жителей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в России могут запретить строить многоэтажки в городах с дефицитом инфраструктуры. Законопроект об этом внесли в Госдуму.

