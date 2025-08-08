В России могут запретить строить многоэтажки в городах с дефицитом инфраструктуры. Законопроект об этом внесли в Госдуму.

Рассчитывать будут количество объектов социальной сферы, ЖКХ и транспорта. Разрешение на возведение многоквартирных домов не выдадут если инфраструктуры на 50% меньше, чем нужно. Таким образом хотят повысить качество жизни в российских регионах и не допустить перегрузки действующих мощностей.

