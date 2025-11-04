«До мурашек»: Барановская о возвращении Аи из группы «Город 312» на сцену

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Телеведущая призналась, что с восторгом наблюдала за выступлением певицы после болезни.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Юлия Барановская: возвращение Аи на сцену пробрало до мурашек

Возвращение на сцену солистки группы «Город 312» Аи, настоящее имя которой Светлана Назаренко, произвело глубокое впечатление на телеведущую Юлию Барановскую. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон».

«Я очень рада. И очень ей в душе, как большой поклонник, благодарна за то, что она нашла в себе силы и вчера появилась на сцене. Было потрясающе. Честно. До мурашек. Поэтому огромное спасибо. Я очень надеюсь, что все в жизни наладится. Искренне, от души этого желаю», — поделилась Барановская.

Телеведущая подчеркнула, что восхищается стойкостью певицы, сумевшей вернуться к творчеству после тяжелого испытания. Она отметила, что этот момент стал одним из самых трогательных на церемонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ая перенесла коронавирус четыре раза. В последний раз болезнь затронула 25% ее легких, а также она потеряла обоняние. В сентябре 2025 года она сообщила, что после осложнений у нее случился обширный инсульт. Болезнь значительно повлияла на состояние ее сосудов, суставов и крови, вызвав тромбоз.

