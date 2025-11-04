«Поколениями брали детей за кулисы»: Валерия вступилась за родившую Тодоренко

Певица Валерия: Регина Тодоренко молодец, красотка и умница

Певица Валерия вступилась за телеведущую Регину Тодоренко, которую подвергли критике за то, что она берет на съемки своего месячного ребенка. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон».

Валерия подчеркнула, что подобная практика существовала всегда: актеры и артисты брали с собой детей за кулисы, где они росли среди сцены и творчества, впитывая профессию с детства.

«Поколениями актеры брали с собой детей за кулисы: как дети полка росли. И, кстати, потом они тоже становились актерами. Это прекрасно, замечательно — они познают азы профессии, что называется, с молоком матери», — заявила Валерия.

По словам певицы, рабочие мамы могут совмещать заботу о ребенке с профессиональной деятельностью. Она отметила, что знает множество женщин, которые возвращаются к работе практически сразу после родов, поскольку их профессии не позволяют надолго выпадать из процесса.

«Она молодец большая. Я ей вообще восхищаюсь. Красотка, умница, так держать», — добавила певица, отметив, что восхищается трудолюбием и энергией Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова в конце сентября родился третий ребенок.

