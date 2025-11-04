«Поколениями брали детей за кулисы»: Валерия вступилась за родившую Тодоренко

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 92 0

Певица считает телеведущую примером сильной женщины.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Валерия: Регина Тодоренко молодец, красотка и умница

Певица Валерия вступилась за телеведущую Регину Тодоренко, которую подвергли критике за то, что она берет на съемки своего месячного ребенка. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон».

Валерия подчеркнула, что подобная практика существовала всегда: актеры и артисты брали с собой детей за кулисы, где они росли среди сцены и творчества, впитывая профессию с детства.

«Поколениями актеры брали с собой детей за кулисы: как дети полка росли. И, кстати, потом они тоже становились актерами. Это прекрасно, замечательно — они познают азы профессии, что называется, с молоком матери», — заявила Валерия.

По словам певицы, рабочие мамы могут совмещать заботу о ребенке с профессиональной деятельностью. Она отметила, что знает множество женщин, которые возвращаются к работе практически сразу после родов, поскольку их профессии не позволяют надолго выпадать из процесса.

«Она молодец большая. Я ей вообще восхищаюсь. Красотка, умница, так держать», — добавила певица, отметив, что восхищается трудолюбием и энергией Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова в конце сентября родился третий ребенок.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:02
«Он верил, что сможет»: как Роман Попов провел последние недели жизни
9:35
«Поколениями брали детей за кулисы»: Валерия вступилась за родившую Тодоренко
9:25
Путин учредил День языков народов РФ и День коренных малочисленных народов РФ
9:15
В США полицейский застрелил разыскиваемого за убийство бабушки подростка
9:01
Не звездное это дело? Почему Пресняков и Подольская не помогают сыну с уроками
8:45
В городах-миллионниках РФ обострилась нехватка школьных мест в районах новостроек

Сейчас читают

«До мурашек»: Барановская о возвращении Аи из группы «Город 312» на сцену
Школам нужны VR-технологии: Шойгу ознакомился с работой площадок фестиваля «Народы России и СНГ»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео