«Поколениями брали детей за кулисы»: Валерия вступилась за родившую Тодоренко
Певица считает телеведущую примером сильной женщины.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Певица Валерия: Регина Тодоренко молодец, красотка и умница
Певица Валерия вступилась за телеведущую Регину Тодоренко, которую подвергли критике за то, что она берет на съемки своего месячного ребенка. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон».
Валерия подчеркнула, что подобная практика существовала всегда: актеры и артисты брали с собой детей за кулисы, где они росли среди сцены и творчества, впитывая профессию с детства.
«Поколениями актеры брали с собой детей за кулисы: как дети полка росли. И, кстати, потом они тоже становились актерами. Это прекрасно, замечательно — они познают азы профессии, что называется, с молоком матери», — заявила Валерия.
По словам певицы, рабочие мамы могут совмещать заботу о ребенке с профессиональной деятельностью. Она отметила, что знает множество женщин, которые возвращаются к работе практически сразу после родов, поскольку их профессии не позволяют надолго выпадать из процесса.
«Она молодец большая. Я ей вообще восхищаюсь. Красотка, умница, так держать», — добавила певица, отметив, что восхищается трудолюбием и энергией Тодоренко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова в конце сентября родился третий ребенок.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
87%
Нашли ошибку?