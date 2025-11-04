Путин поздравил «Рособоронэкспорт» с 25-летием и отметил его достижения

Президент России Владимир Путин поздравил компанию «Рособоронэкспорт» с 25-летием и заявил, что организация остается одним из ведущих участников мирового рынка вооружений. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил значительный вклад «Рособоронэкспорта» в укрепление национальной безопасности и технологического суверенитета страны, а также успехи сотрудников компании в разработке современной военной техники.

«Работа „Рособоронэкспорта“ содействует качественной модернизации отечественного ОПК, сбережению и развитию уникального интеллектуального, научного, кадрового потенциала отрасли, служит продвижению перспективных опытно-конструкторских проектов, созданию принципиально новых образцов оружия и техники», — подчеркнул президент.

Кроме того, Путин напомнил, что компания поставляет военную продукцию более чем в 120 стран. По его словам, такая активная деятельность подтверждает авторитет России как надежного поставщика вооружений и технологий.

