«Защитить свою психику»: почему растет спрос на антидепрессанты

Психолог Каторгин: людей начинают осознанно относиться к психическому здоровью

Психолог Владимир Каторгин в беседе с 5-tv.ru отметил, что интерес к антидепрессантам и противотревожным препаратам в России растет уже несколько лет — и причина не только в стрессах последнего времени.

«Спрос по поводу антидепрессантов возрос не в этом году, это было еще пару, даже тройку лет назад. С чем это связано? Со многими критериями — с тем, что происходит в мире. Каждый волнуется по-своему, но люди хотят как-то защитить свою психику», — объясняет эксперт.

По словам специалиста, многие обращаются за помощью, когда уже сталкиваются с тревогой, раздражительностью, нарушением сна или перепадами настроения. Но часть людей — превентивно, чтобы понять, нет ли у них предрасположенности к психическим расстройствам.

«Это не обязательно про таблетки. Можно просто для начала обратиться к психологу, чтобы эти состояния не закручивались и не становились хуже», — подчеркивает Каторгин.

Психолог добавил, что рост назначений антидепрессантов наблюдается не только в России, но и во всем мире.

«Плохо ли это? Не могу сказать. Это связано отчасти с улучшением диагностики и своевременным выявлением расстройств. У кого-то лечение, у кого-то — профилактика развития более сложных осложнений», — отметил специалист.

Каторгин подчеркнул: сегодня все больше людей начинают осознанно относиться к психическому здоровью — и это, пожалуй, главный положительный результат роста статистики.

