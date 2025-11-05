Водоросли будете? Школьникам Тюмени предлагают более полезную альтернативу чипсам

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Нори — источник йода и других полезных веществ.

На что заменят чипсы, конфеты и шоколадки в школах Тюмени

Фото: 5-tv.ru

В Тюмени в школьных меню чипсы, конфеты и шоколадки заменят на водоросли нори

В Тюмени стартует интересная инициатива: в школьных меню чипсы и шоколадки заменят на водоросли нори. По мнению диетолога Татьяны Селезневой, такой шаг может оказать положительное влияние на здоровье детей. Об этом она заявила aif.ru.

В рамках нововведения в тюменских школах закупили 100 тысяч пачек водорослей нори, которые распределят по 54 учебным заведениям города. Цель этой замены — не только сократить потребление вредных перекусов, но и улучшить рацион школьников.

«Водоросли нори — отличная альтернатива чипсам. Это источник йода и других минералов, витаминов, а также пищевых волокон и хлорофилла», — пояснила Селезнева.

Но почему именно водоросли нори? Во-первых, их вкус действительно напоминает хрустящие закуски, что может сделать переход от привычных чипсов менее «болезненным» для детей.

Водоросли выращивают в морской акватории, обрабатывают и превращают в тонкие листы, что делает их удобными для употребления. При этом они значительно полезнее, чем традиционные закуски: содержат йод, железо, фосфор, витамины A и D.

Однако важно помнить, что не всем детям стоит увлекаться водорослями. Специалисты предупреждают, что их употребление нежелательно для людей с гипертиреозом и другими заболеваниями щитовидной железы.

