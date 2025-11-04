«Великий хирург»: митрополит Тихон про святого Луку

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Религиозный деятель провел тысячу операций и спас тысячу жизней.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Митрополит Тихон: святой Лука был удивительным человеком

Архиепископ Лука Крымский, живший в XIX–XX столетиях, был удивительным человеком. Об этом рассказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) корреспонденту «Известий» Антону Золотницкому на выставке «Великая Победа. Россия — моя история».

По словам священнослужителя, архиепископ Лука был поистине необычным человеком. Религиозный деятель работал хирургом. Он провел тысячу операций и спас тысячу жизней.

«Он написал книгу по медицине. Она оказалась необычайно востребованной в годы Великой Отечественной войны», — добавил митрополит Тихон.

Священнослужитель пояснил, что в то время при лечении огнестрельных ран с загноениями врачи обращались к книге и советам святого Луки Крымского. Благодаря его научным работам многие красноармейцы остались живы. За этот труд Лука Крымский даже получил Сталинскую премию первой степени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что выставка «Великая Победа. Россия — моя история» откроется в Москве 4 ноября. На ней представят раритеты, собранные из разных уголков страны. От архивных документов до личных вещей героев Великой Отечественной. Большой раздел посвятят блокадному Ленинграду. Русский музей предоставит для экспозиции полотно «Оборона Севастополя» и еще 17 произведений.

