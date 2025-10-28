Выставка «Великая Победа. Россия — моя история» откроется в Москве 4 ноября

Эфирная новость 55 0

Беспрецедентная экспозиция посвящена истории Великой Отечественной войны.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День народного единства

Грандиозная выставка «Великая Победа. Россия — моя история» откроется в Москве в День народного единства. На ней представят раритеты, собранные из разных уголков страны. От архивных документов до личных вещей героев Великой Отечественной. Большой раздел посвятят блокадному Ленинграду. Русский музей предоставит для экспозиции полотно «Оборона Севастополя» и еще 17 произведений.

«Это будет завершающая этот юбилейный год выставка, но абсолютно беспрецедентная, поскольку такого объема уникальнейших артефактов не собирали никогда. 12 лет делаем разнообразные экспозиции, но эта особенная. Патриарший совет что-то помог сделать, организовать, но уступили главное метро нашим историкам», — отметил председатель Патриаршего совета по культуре РПЦ, глава Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

Из архивов достанут документы о преступлениях без срока давности и самых страшных в истории судебных процессах. Огромная часть экспозиции будет посвящена Победе в Великой Отечественной. Фоторепортажи о взятии Берлина, знамя над Рейхстагом, акт капитуляции Германии и, конечно же, парад на Красной площади.

Всего в Манеже до 8 декабря можно будет увидеть более 700 бесценных экспонатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
День народного единства
21 окт
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед ноябрьскими праздниками
20 окт
В ноябре россиян ждут 11 выходных и 19 рабочих дней
15 окт
В ноябре 2025 россияне получат пенсии и детские пособия на несколько дней раньше
1 окт
Россиян в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя
24 авг
Первая рабочая неделя ноября в России будет сокращена до трех дней
4 нояб
«Помогай в том же духе»: Путин пообщался с детьми воинов, погибших на СВО
4 нояб
Конец Смутного времени: в кинопарке «Москино» показали главный бой Минина и Пожарского
4 нояб
Служащим в зоне СВО отправили посылки к Дню народного единства
4 нояб
«Патриотизм — залог благополучия»: патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства
4 нояб
С верой za правду! — бойцы СВО получили письма от школьников, а воспитанники детдома в ЛНР — книги
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
Месяц Огненной Свиньи: китайский гороскоп на ноябрь 2025 года

Последние новости

21:11
На страже качества: как пользователи «Города заданий» делают жизнь в столице комфортнее
20:59
«Бедные, глупые клеточки»: как Роман Попов шутил о своем смертельном заболевании
20:48
«Работаем 24/7»: как ВС РФ зачистили район Троянда в Красноармейске
20:30
Месяц Огненной Свиньи: китайский гороскоп на ноябрь 2025 года
20:25
«В ту ночь я думала, что он умер»: жена Романа Попова о том, как переживала его болезнь
20:17
Международная конференция по безопасности в Минске собрала более 40 государств

Сейчас читают

На 41-м году жизни умер звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов
Сердце советского кино, которое остановилось слишком рано: судьба Натальи Гундаревой
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео