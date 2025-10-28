Грандиозная выставка «Великая Победа. Россия — моя история» откроется в Москве в День народного единства. На ней представят раритеты, собранные из разных уголков страны. От архивных документов до личных вещей героев Великой Отечественной. Большой раздел посвятят блокадному Ленинграду. Русский музей предоставит для экспозиции полотно «Оборона Севастополя» и еще 17 произведений.

«Это будет завершающая этот юбилейный год выставка, но абсолютно беспрецедентная, поскольку такого объема уникальнейших артефактов не собирали никогда. 12 лет делаем разнообразные экспозиции, но эта особенная. Патриарший совет что-то помог сделать, организовать, но уступили главное метро нашим историкам», — отметил председатель Патриаршего совета по культуре РПЦ, глава Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

Из архивов достанут документы о преступлениях без срока давности и самых страшных в истории судебных процессах. Огромная часть экспозиции будет посвящена Победе в Великой Отечественной. Фоторепортажи о взятии Берлина, знамя над Рейхстагом, акт капитуляции Германии и, конечно же, парад на Красной площади.

Всего в Манеже до 8 декабря можно будет увидеть более 700 бесценных экспонатов.

