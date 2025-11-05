Кремль потребовал разъяснений после слов Трампа о ядерных испытаниях РФ и КНР

Кремль ожидает от Вашингтона разъяснений по поводу слов президента США Дональда Трампа о якобы имеющих место испытаниях ядерного оружия России и Китая (КНР). Об этом 4 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Еще предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний», — отметил он в беседе с RT.

Кроме того, Песков добавил, что Москва и Пекин настаивают, чтобы все государства следовали всеобъемлющей конвенции о запрете ядерных испытаний.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 30 октября президент США Дональд Трамп приказал министерству войны немедленно начать испытания ядерного оружия. В рамках этой программы Америка планирует проводить субкритические взрывы. Глава Белого дома подтвердил наличие планов по ядерным испытаниям, заверив, что он хочет только проверить свое вооружение, как это якобы собралась делать Россия, хотя в Москве такие шаги не анонсировали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX