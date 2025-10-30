Трамп поручил министерству войны США начать испытания ядерного оружия

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 83 0

Президента США беспокоит возможность Китая достичь американского вооруженного потенциала.

Какой приказ в срочном порядке отдал Дональд Трамп

Фото: Reuters/Vincent Thian

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп приказал министерству войны немедленно начать испытания ядерного оружия. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что Штаты будут тестировать вооружение «на равных» с другими странами.

«Я поручил министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно», — написал глава государства.

Кроме того, Трамп выразил озабоченность возможным сокращением разрыва в размерах американского ядерного потенциала с Китаем. По его мнению, китайская сторона способна достичь уровня ядерного арсенала США всего за пятилетний срок.

Свое решение американский президент объяснил необходимостью реагировать на развитие аналогичных «программ испытаний» в других странах.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп заявил о строительстве Южной Кореей атомной подводной лодки для США, заменив «старомодные дизельные субмарины».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
Трансформации и перспективы: астропрогноз для всех знаков зодиака на нояб...

Последние новости

5:43
На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Максима
5:35
Слишком много? В России хотят ввести норму жилплощади для домашних животных
5:16
Предстоящая зима в Киеве может стать катастрофой из-за проблем с газом
4:56
Ураган «Мелисса» обрушился на побережье Кубы
4:34
Трамп поручил министерству войны США начать испытания ядерного оружия
4:15
Как испытания российской ракеты «Буревестник» подрывают неприкосновенность США

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
Радио «Судного дня» передало сообщение после заявления Путина о «Посейдоне»
«Было чувство влюбленности»: Успенская откровенно заговорила об изменах в своей жизни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео