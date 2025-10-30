Трамп поручил министерству войны США начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп приказал министерству войны немедленно начать испытания ядерного оружия. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что Штаты будут тестировать вооружение «на равных» с другими странами.

«Я поручил министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно», — написал глава государства.

Кроме того, Трамп выразил озабоченность возможным сокращением разрыва в размерах американского ядерного потенциала с Китаем. По его мнению, китайская сторона способна достичь уровня ядерного арсенала США всего за пятилетний срок.

Свое решение американский президент объяснил необходимостью реагировать на развитие аналогичных «программ испытаний» в других странах.

