Названа возможная причина крушения самолета MD-11 в США

Причиной крушения самолета MD-11 в Кентукки могло стать возгорание двигателя

Грузовой самолет MD-11, вероятнее всего, потерпел крушение из-за возгорания в двигателе при взлете. Об этом сообщила авиакомпания UPS, которой принадлежал самолет. Из-за происшествия аэропорт объявил о временном закрытии взлетно-посадочной полосы.

По словам губернатора Кентуки Энди Бешира, в результате падения по меньшей мере три человека погибли, 11 получили ранения. При этом, на борту судна не было опасных грузов.

По информации Федерального управления гражданской авиации США, самолет разбился вскоре после вылета из аэропорта. Судно направлялось в Гонолулу, штат Гавайи.

О крушении грузового самолета авиакомпании UPS Airlines в районе аэропорта Луисвилла в американском штате Кентукки стало известно в ночь на 5 ноября.

В полицейском управлении Луисвилла (LMPD) сообщили, что на месте крушения возник пожар. Силовики призвали всех гражданских на расстоянии восьми километров от места инцидента «находиться в укрытиях».

После падения самолета на место происшествия прибыли экстренные службы. В сети распространились кадры с огромным столбом черного дыма недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Расследованием крушения MD-11 занялся Национальный совет по безопасности на транспорте.

