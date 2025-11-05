Названа возможная причина крушения самолета MD-11 в США

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 40 0

Судно направлялось в Гонолулу, штат Гавайи, но разбилось после вылета из аэропорта.

Грузовой самолет разбился в США — что известно

Фото: Reuters/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Причиной крушения самолета MD-11 в Кентукки могло стать возгорание двигателя

Грузовой самолет MD-11, вероятнее всего, потерпел крушение из-за возгорания в двигателе при взлете. Об этом сообщила авиакомпания UPS, которой принадлежал самолет. Из-за происшествия аэропорт объявил о временном закрытии взлетно-посадочной полосы.

По словам губернатора Кентуки Энди Бешира, в результате падения по меньшей мере три человека погибли, 11 получили ранения. При этом, на борту судна не было опасных грузов.

По информации Федерального управления гражданской авиации США, самолет разбился вскоре после вылета из аэропорта. Судно направлялось в Гонолулу, штат Гавайи.

О крушении грузового самолета авиакомпании UPS Airlines в районе аэропорта Луисвилла в американском штате Кентукки стало известно в ночь на 5 ноября.

В полицейском управлении Луисвилла (LMPD) сообщили, что на месте крушения возник пожар. Силовики призвали всех гражданских на расстоянии восьми километров от места инцидента «находиться в укрытиях».

После падения самолета на место происшествия прибыли экстренные службы. В сети распространились кадры с огромным столбом черного дыма недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Расследованием крушения MD-11 занялся Национальный совет по безопасности на транспорте.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, авиарейс из Москвы на Кубу перенаправили в другой аэропорт на острове из-за урагана «Мелисса».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:01
В Госдуме напомнили о штрафах за неправильную резину
4:42
США нанесли удар по судну предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане
4:23
Названа возможная причина крушения самолета MD-11 в США
4:04
The Times: Украина получит менее половины средств от продажи «Челси»
3:46
Дроны ВСУ повредили жилые дома в Орле
3:27
Замглавы МИД Грушко заявил о подготовке НАТО к блокаде Калининградской области

Сейчас читают

«Его любила вся страна»: поэт-песенник Шаганов о смерти Юрия Николаева
«Наш любимый»: певица Зара о смерти Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Звезда на все времена: Чем запомнился Юрий Николаев

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео