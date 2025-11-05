Грузовой самолет MD-11 разбился у аэропорта Луисвилла в Кентукки
Известно о наличии пострадавших, о жертвах не сообщается.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Arnulf Hettrich
Грузовой самолет UPS McDonnell Douglas MD-11 разбился возле Международного аэропорта Луисвилла в штате Кентукки, сообщил CNN.
«По предварительной информации, самолет UPS MD-11 потерпел крушение недалеко от аэропорта Луисвилла», — говорится в публикации канала.
Судно разбилось вскоре после взлета, оно направлялось в Гонолулу, штат Гавайи.
Полицейское управление Луисвилла сообщило о наличии пострадавших. На место ЧП прибыли экстренные службы.
McDonnell Douglas MD-11F — грузовой самолет, первоначально выпускавшийся компанией McDonnell Douglas, а позднее — Boeing. В основном используется авиакомпаниями FedEx Express, Lufthansa Cargo и UPS Airlines для грузовых перевозок.
Изначально пассажирские самолеты массово переоборудовали в грузовые версии из-за дороговизны перевозок на трехмоторных самолетах. Подобные воздушные суда могут взлетать с максимальной массой до 299 тонн.
