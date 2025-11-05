США нанесли удар по судну предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

Военно-воздушные силы (ВВС) США нанесли удар по судну, находившемуся в международных водах Тихого океана, которое, по данным американской разведки, перевозило наркотики. Об этом 4 ноября сообщил министр обороны США Пит Хегсет.

По словам главы Пентагона, операцию провели после соответствующего распоряжения президента Дональда Трампа.

«Военное министерство нанесло смертоносный кинетический удар по судну, находящемуся под управлением террористической организации (DTO). <…> Разведка подтвердила, что судно занималось незаконной контрабандой наркотиков», — сообщил Хегсет на странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Глава Пентагона также отметил, что в результате ликвидации судна погибли два человека, находившиеся на борту. Он подчеркнул, что среди американских военнослужащих нет пострадавших.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в середине октября Дональд Трамп заявил о ликвидации подлодки с наркотиками из Латинской Америки.

