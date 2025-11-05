Атомный авианосец США «Джордж Вашингтон» вошел в порт Пусан в Южной Корее

|
Давид Андриясов
Это первый визит подобного американского военного корабля в корейский порт с марта.

Зачем авианосец США вошел в порт Пусан в Южной Корее

Фото: www.globallookpress.com/Yao Qilin

Атомный авианосец США «Джордж Вашингтон» прибыл в среду на военно-морскую базу в Пусане в Южной Корее. Об этом сообщил информационное агентство Yonhap.

Авианосец сопроводили ракетный крейсер и два эсминца, оснащенных системой Aegis. Основная цель визита в порт Пусана — пополнение запасов и отдых экипажа.

«ВМС Республики Корея продолжат укреплять обмены и сотрудничество между военно-морскими силами двух стран, а также повышать обороноспособность на фоне прибытия Пятой авианосной группы», — заявили южнокорейские военные.

Это первый визит американского авианосца в порт Пусана при президенте Ли Чжэ Мене, который одержал победу на выборах в начале июня. В предыдущий раз американский авианосец «Карл Винсон» заходил в Пусан в марте.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, вертолет и истребитель ВМС США с борта авианосца «Нимиц» потерпели крушение в Южно-Китайском море.

Атомный авианосец США «Джордж Вашингтон» вошел в порт Пусан в Южной Корее
