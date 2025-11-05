Мужчина создавал видео для взрослых с обезьянами и получил срок

Житель американского штата Нью-Джерси приговорен к четырем годам тюрьмы за участие в сети по производству и распространению жестоких видео с участием обезьян. Об этом сообщает Bakersfield Now.

По данным следствия, мужчина 19 раз оплачивал создание порнографических роликов, где детеныши и взрослые особи подвергались сексуальному насилию и пыткам. Прокурор подчеркнул, что приговор стал показателем решимости властей преследовать всех участников подобных подлых и садистских преступлений.

Федеральные агенты установили, что мужчина не только смотрел эти видео, но и предлагал авторам новые способы издевательств над животными. Суд также обязал мужчину выплатить штраф в 25 тысяч долларов (два миллиона рублей) и назначил трехлетний надзор после освобождения.

По тому же делу в мае были осуждены еще 11 человек. Исполняющий обязанности специального агента ФБР назвал происходящее «выходящим за грань человеческой морали» и поблагодарил коллег за эффективность межведомственного взаимодействия.

Ранее в США произошел другой инцидент, связанный с приматами: заразные лабораторные макаки сбежали после аварии грузовика, перевозившего животных из университета. Нескольких агрессивных обезьян удалось ликвидировать, однако одна до сих пор остается на свободе.

