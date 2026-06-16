Опубликовано видео работы ЗРК «Тор-М2» на добропольском направлении СВО

Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил разведывательные беспилотники ВСУ типа «Шарк» (их применяют для корректировки огня артиллерии. — Прим. ред.) и ударные дроны «Лютый», «Хорнет» и «РАМ-2Х» на добропольском направлении спецоперации. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Комплекс поражает цели на расстоянии до 12 километров и высоте до шести километров. От него не скрыться ни малоразмерным, ни высокоманевренным объектам.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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