«Тор-М2» уничтожил разведывательные и ударные дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 34 0

Попытка атаки неприятеля была сорвана.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео работы ЗРК «Тор-М2» на добропольском направлении СВО

Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил разведывательные беспилотники ВСУ типа «Шарк» (их применяют для корректировки огня артиллерии. — Прим. ред.) и ударные дроны «Лютый», «Хорнет» и «РАМ-2Х» на добропольском направлении спецоперации. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Комплекс поражает цели на расстоянии до 12 километров и высоте до шести километров. От него не скрыться ни малоразмерным, ни высокоманевренным объектам.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
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