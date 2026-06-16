На Запорожской АЭС (ЗАЭС) устранены все критические повреждения после серии атак ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора станции Юрия Черничука.

В последний раз станцию атаковали 13 июня, тогда пострадал транспортный цех. Руководство станции ранее отмечало, что Киев совершает целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала и материально-технического обеспечения ЗАЭС.

Несмотря на сохраняющуюся угрозу повторных ударов, ситуация на объекте остается под полным контролем специалистов.

До того, 11 июня ЗАЭС второй раз за неделю оказалась полностью обесточена. При отключении внешнего питания автоматически запустились резервные дизель-генераторы. Оборудование сработало штатно, персонал станции контролировал все параметры.

Киевский режим, нанося удары по ЗАЭС, переходит все границы — прежде ВСУ нарушили объявленный на станции «режим тишины», который был введен на время ремонтных работ.

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