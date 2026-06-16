В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Эфирная новость 30 0

Жителей эвакуируют, подтоплены десятки домов.

Фото, видео: © РИА Новости/МЧС РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После тропических ливней Кубань захлестнули масштабные наводнения. В Крымском районе из-за прорыва дамбы ввели режим ЧС.

Под воду ушли десятки домов. Объявлена эвакуация. Развернуты пункты временного размещения для пострадавших.

«Все ковры, вся мебель, холодильник, кресла, кровати, печка затоплена… У людей большое горе. Очень большое горе у людей», — говорит местный житель.

Тем временем, экстренные службы региона готовятся к новому удару стихии. В ближайшие два дня на Кубань снова обрушатся грозы с градом и шквалистым ветром.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.45
0.54 83.80
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:41
Российские артиллеристы уничтожают склады боеприпасов ВСУ в Константиновке
6:22
В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы
6:19
На ЗАЭС устранены критические повреждения после ударов ВСУ
6:05
Шоу о выборе пути, внутренней силе и будущем: что ждет выпускников на «Алых парусах-2026»
6:03
На подлете к Москве уничтожили пять беспилотников ВСУ
6:00
«Тор-М2» уничтожил разведывательные и ударные дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: мира еще нет, а низкие запасы нефти уже есть
Семейную ипотеку с 1 июля могут разделить на три категории
Слово из трубки: зачем люди говорят «алло» по телефону и кто начал это делать
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео