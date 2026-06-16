На подлете к Москве уничтожили пять беспилотников ВСУ

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Мурад Устаров
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На месте падения дронов работают экстренные службы.

Атака беспилотников ВСУ на Москву 16 июня — сколько сбили

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России нейтрализовали пять вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. О новой попытке ВСУ атаковать столицу сообщил в своем блоге в мессенджере МАКС мэр города Сергей Собянин.

«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — написал глава города.

Спустя несколько минут Собянин заявил о ликвидации еще трех летательных аппаратов. 

Градоначальник также подчеркнул, что на месте падения фрагментов украинских дронов работают специалисты экстренных служб.

Киевский режим продолжает предпринимать попытки нанести удары с помощью беспилотных летательных аппаратов по Москве. За последние несколько дней руководство столицы неоднократно сообщало о ликвидации БПЛА, летевших в стороны города. 

Ранее 5-tv.ru писал о гибели трех человек в результате атаки украинского дрона во время сельскохозяйственных работ в Брянской области. Власти пообещали оказать семьям погибших необходимую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

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