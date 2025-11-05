Вместо лекарств: женщина по ошибке получила посылку с отрубленными пальцами

Диана Кулманакова
Части тела принадлежали четырем разным людям.

Фото: 5-tv.ru

Жительница американского штата Кентукки ожидала срочную доставку лекарства, но вместо этого обнаружила в коробке две человеческие руки и четыре пальца. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на местного коронера округа.

По словам коронера, женщина сразу же позвонила в службу 911, после чего части тела были изъяты и доставлены в местный морг. Он отметил, что посылка с частями тела должна была быть доставлена в больницу города для проведения хирургических тренировок.

Как уточнил коронер, части тела принадлежали четырем разным людям, которые, вероятно, пожертвовали их после своей смерти. Имя курьерской компании и получателя не разглашается. Женщина получила нужное лекарство только на следующий день.

Коронер отметил, что в таких ситуациях не нужно паниковать и делать ничего экстремального. Стоит набрать номер спецслужб, как поступила женщина в данной ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в юго-западном лесопарке Екатеринбурга продолжаются поиски головы неизвестной женщины, тело которой было найдено примерно полгода назад. Голова не была обнаружена рядом с телом, предположительно, ее отрезали каким-то инструментом.

