Вместо лекарств: женщина по ошибке получила посылку с отрубленными пальцами

Женщина по ошибке получила посылку с отрубленными пальцами

Жительница американского штата Кентукки ожидала срочную доставку лекарства, но вместо этого обнаружила в коробке две человеческие руки и четыре пальца. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на местного коронера округа.

По словам коронера, женщина сразу же позвонила в службу 911, после чего части тела были изъяты и доставлены в местный морг. Он отметил, что посылка с частями тела должна была быть доставлена в больницу города для проведения хирургических тренировок.

Как уточнил коронер, части тела принадлежали четырем разным людям, которые, вероятно, пожертвовали их после своей смерти. Имя курьерской компании и получателя не разглашается. Женщина получила нужное лекарство только на следующий день.

Коронер отметил, что в таких ситуациях не нужно паниковать и делать ничего экстремального. Стоит набрать номер спецслужб, как поступила женщина в данной ситуации.

