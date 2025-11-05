Онлайн-игра обернулась катастрофой: житель Югры лишился миллионов из-за рекламы

В Югре мужчина потерял несколько миллионов рублей из-за объявления в онлайн игре

Житель Сургутского района Югры потерял почти пять миллионов рублей, поверив рекламе о продаже автомобилей из Европы, всплывшей во время онлайн-игры. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Как рассказали в полиции, мужчина во время игры увидел объявление о продаже иномарок и решил уточнить подробности. Он позвонил по указанному номеру, после чего ему перезвонил человек, представившийся менеджером автосалона. Злоумышленник уверенно общался с потерпевшим, направлял фотографии машины и предлагал разные комплектации, создавая видимость реальной сделки.

Позднее мужчине на электронную почту отправили договор на покупку и доставку автомобиля. После подписания документа «продавец» настоял на полной оплате машины и внесении средств за транспортировку и таможенные платежи. В результате сургутянин перевел аферистам три крупных суммы на разные банковские счета — всего 4,8 миллиона рублей.

Когда мужчина потребовал предоставить оригинал договора купли-продажи, лже-менеджер начал уклоняться от ответов и требовать новые переводы. Проверив информацию через таможенный терминал Калининградской области, пострадавший понял, что никакого автомобиля там не зарегистрировано.

Понимая, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию. В региональном управлении МВД сообщили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, а следователи устанавливают личность причастных к преступлению лиц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.