Онлайн-игра обернулась катастрофой: житель Югры лишился миллионов из-за рекламы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Мужчина хотел купить иномарку, однако сделка вышла не такой выгодной, как он предполагал.

Почему нельзя верить объявлениям в интернете

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Югре мужчина потерял несколько миллионов рублей из-за объявления в онлайн игре

Житель Сургутского района Югры потерял почти пять миллионов рублей, поверив рекламе о продаже автомобилей из Европы, всплывшей во время онлайн-игры. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Как рассказали в полиции, мужчина во время игры увидел объявление о продаже иномарок и решил уточнить подробности. Он позвонил по указанному номеру, после чего ему перезвонил человек, представившийся менеджером автосалона. Злоумышленник уверенно общался с потерпевшим, направлял фотографии машины и предлагал разные комплектации, создавая видимость реальной сделки.

Позднее мужчине на электронную почту отправили договор на покупку и доставку автомобиля. После подписания документа «продавец» настоял на полной оплате машины и внесении средств за транспортировку и таможенные платежи. В результате сургутянин перевел аферистам три крупных суммы на разные банковские счета — всего 4,8 миллиона рублей.

Когда мужчина потребовал предоставить оригинал договора купли-продажи, лже-менеджер начал уклоняться от ответов и требовать новые переводы. Проверив информацию через таможенный терминал Калининградской области, пострадавший понял, что никакого автомобиля там не зарегистрировано.

Понимая, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию. В региональном управлении МВД сообщили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, а следователи устанавливают личность причастных к преступлению лиц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:10
Минобороны РФ: Зеленский в заявлении о Купянске утратил связь с реальностью
11:01
ФСБ задержала жителя Москвы за сотрудничество со спецслужбами НАТО
10:55
Захарова: Европа лишила Украину шанса на экономическое процветание
10:45
Зеленский наградил особо жестоких националистов
10:38
Онлайн-игра обернулась катастрофой: житель Югры лишился миллионов из-за рекламы
10:31
Глаза и уши ВС: военные разведчики отмечают профессиональный праздник

Сейчас читают

Российский обогащенный уран снова пошел в США: американцы добирают остатки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Звезда на все времена: Чем запомнился Юрий Николаев

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео