Захарова: Европа лишила Украину шанса на экономическое процветание

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 25 0

Центральная Европа лишилась экономической жемчужины, считает официальный представитель МИД РФ.

Европа лишила Украину шанса на экономическое процветание

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова: Европа лишила Украину шанса на экономическое процветание

Украина могла бы стать экономической жемчужиной Центральной Европы, если бы не вмешательство европейских стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В эфире радио Sputnik 5 ноября Мария Захарова сделала резкое заявление о ситуации на Украине, утверждая, что европейские страны подорвали ее экономический потенциал.

По словам дипломата, Украина имела все шансы стать ведущей экономической силой в регионе благодаря своим природным ресурсам, но вместо этого оказалась в сложной ситуации.

«Украина имела все возможности стать чуть ли не экономической жемчужиной центральной Европы, если бы к ней так относились. Вместо этого ее извратили, изнасиловали, а теперь добивают», — подчеркнула Захарова.

Она обвинила Европу в том, что ее действия привели к ухудшению ситуации в стране и увеличению числа беженцев, которые покидают Украину в поисках лучшей жизни.

По мнению Захаровой, финансирование Украины стало «камнем на шее» для Европейского Союза, который, вместо того чтобы поддерживать страну, лишь усугубляет ее кризис.

«ЕС своими действиями усилил приток украинских беженцев в европейские страны», — отметила она, добавив, что европейские власти не осознают связи между своими решениями и увеличением числа мигрантов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что во Франции заявили о военном превосходстве России над Евросоюзом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:10
Минобороны РФ: Зеленский в заявлении о Купянске утратил связь с реальностью
11:01
ФСБ задержала жителя Москвы за сотрудничество со спецслужбами НАТО
10:55
Захарова: Европа лишила Украину шанса на экономическое процветание
10:45
Зеленский наградил особо жестоких националистов
10:38
Онлайн-игра обернулась катастрофой: житель Югры лишился миллионов из-за рекламы
10:31
Глаза и уши ВС: военные разведчики отмечают профессиональный праздник

Сейчас читают

Российский обогащенный уран снова пошел в США: американцы добирают остатки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Звезда на все времена: Чем запомнился Юрий Николаев

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео