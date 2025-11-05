Российский уран вновь в США: американцы продолжают закупки

Российский обогащенный уран снова закупается США

После двухмесячного перерыва российский обогащенный уран снова попал на американский рынок. Об этом соощает EADaily.

В октябре компании Framatome и Westinghouse возобновили закупки, получив 97 тонн гексафторида урана от российской компании Tenex и 11 тонн соответственно. Эти поставки стали первыми с июля, когда Global Nuclear Fuel также принимала значительные объемы урана.

Импорт осуществляется в условиях строгих санкций и квот, что требует от американских компаний получения специальных разрешений. Груз доставляется специализированными судами, такими как Atlantic Action II, которое уже прибыло в Хьюстон. Параллельно другое судно, Atlantic Spirit, готовится к отправке в Россию.

Несмотря на усилия США по увеличению собственной добычи урана, зависимость от российских поставок остается значительной.

В 2023 году доля российского низкообогащенного урана в США составила 27%, что почти сопоставимо с местной добычей, достигшей 28%. «Росатом» контролирует более трети мирового рынка обогащения урана.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.