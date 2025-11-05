Мужчина умер и дал шанс на жизнь 100 тяжелобольным людям

Дарья Орлова
Внезапная кончина 60-летнего пациента в Южной Корее дала возможность спастись другим.

Мужчина умер и дал шанс на жизнь 100 тяжелобольным людям в Южной Корее

В Южной Корее мужчина стал посмертным донором тканей, благодаря чему около сотни пациентов получили возможность на спасение. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

Мун Чжу Хван скончался 9 августа 2025 года на 61-м году жизни. По данным издания, мужчина потерял сознание во время разговора с другом и был доставлен в университетский госпиталь Чхонмун. Медики зафиксировали прекращение мозговой активности, после чего врачи подтвердили его статус донора.

При жизни Хван всегда носил с собой карту донора и заранее вместе с сыном зарегистрировался в национальном реестре. После смерти его органы и ткани были переданы в Национальный институт управления органами, тканями и кровью.

Как уточнили специалисты, этот случай уникален тем, что донорские ткани способны сохраняться до пяти лет. Это позволяет использовать их для восстановления здоровья множества пациентов, в отличие от органов, которые нуждаются в срочной пересадке.

Глава Корейской ассоциации донорства органов (KODA) Ли Сам Ель поблагодарил родственников мужчины и отметил, что поступок семьи стал примером редкого самопожертвования, поскольку донорство тканей одного человека действительно может спасти десятки человеческих жизней.

