Инженер-вампир изнасиловал девушку и выкачал ее кровь

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Он почти сутки пытал жертву.

Инженер-вампир изнасиловал девушку и выкачала ее кровь в США

Фото: MARIELLE SCOTT/ТАСС

People: Инженер-вампир изнасиловал девушку и выкачал ее кровь

В американском штате Флорида 19-летняя девушка чудом выжила после 22 часов пыток и насилия со стороны инженера, известного как «вампир-насильник». Об этом сообщает People.

По данным СМИ, девушка путешествовала автостопом, когда злоумышленник предложил подвезти ее и затащил в свой дом в Малабаре. Там он связал и привязал свою жертву к кухонному столу, изнасиловал и с помощью медицинских шприцев выкачал почти половину ее крови. Видеокамера записывала все происходящее.

Девушка очнулась, смогла пролезть через окно и добраться до дороги, где ее нашли ползущей голой и в наручниках. В доме преступника полиция обнаружила шприцы, трубки, приспособления для бандажа, а также кредитные карты, пряди волос и удостоверения личности нескольких женщин.

ФБР рассматривало мужчину как возможного серийного убийцу, связывая его с 24–30 исчезновениями и убийствами в нескольких штатах. Он признал себя виновным в похищении и сексуальном насилии. После условно-досрочного освобождения он вновь попал в тюрьму за наркотики, а после был найден мертвым в своей камере.

Девушка пошла на поправку, но почти не появлялась на публике и не давала интервью после пережитого кошмара.

Инженер-вампир изнасиловал девушку и выкачал ее кровь

