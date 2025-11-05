Дмитрий Шепелев о смерти Юрия Николаева: «Это личная потеря для меня»

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 33 0

Для телеведущего старший коллега стал наставником и близким другом, который помогал осваиваться в профессии и стал «проводником в большое телевидение».

Фото, видео: © РИА Новости/ Владимир Песня; 5-tv.ru

Телеведущий Шепелев: смерть Юрия Николаева стала для меня личной потерей

Телеведущий Дмитрий Шепелев в беседе с 5-tv.ru признался, что смерть народного артиста России Юрия Николаева стала для него не просто трагической новостью, а настоящим личным ударом.

Он говорил о Николаеве не как о коллеге, а как о близком человеке, наставнике и старшем друге.

«Очень сложно говорить что-то связное. Это личная потеря для меня», — отметил Шепелев.

Он рассказал, что познакомился с «дядей Юрой» в 2009 году, когда начал работать над шоу «Достояние республики». Тогда Дмитрий был новичком в российском телевидении и только осваивался в Москве.

«Это я сейчас понимаю, как мне сильно повезло, что дядя Юра и Элеонора, его жена, приняли меня как больше, чем коллегу, как близкого человека и пустили в свою жизнь и пустили в свой дом, и были ко мне очень добры», — поделился Шепелев.

По его словам, с годами он осознал, насколько дорог был этот человеческий жест.

«Знаете, когда тебе 20, не придаешь еще этому такого значения, а в 40 уже понимаешь, как много это значит и как дорогого это стоит», — добавил ведущий.

Шепелев подчеркнул, что их общение с Николаевым всегда было гораздо ближе, чем просто отношения коллег.

«Мы общались ближе, чем это позволяют себе делать телевизионные коллеги. Поэтому в этом для меня большая ценность, и я за это очень благодарен. Дядя Юра стал моим проводником в большое телевидение. И сложно представить себе лучшего учителя», — сказал он.

Телеведущий не смог скрыть эмоций:

«Это личная потеря для меня. И мне очень грустно», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как саксофонист Игорь Бутман отозвался о Юрии Николаеве.

