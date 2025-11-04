«Был самым светлым человеком»: саксофонист Игорь Бутман о Юрии Николаеве

Саксофонист Игорь Бутман назвал умершего Юрия Николаева «светлым человеком»

Народный артист РФ Юрий Николаев был самым светлым человеком российского телевидения. Такое отношение к известному телеведущему выразил в беседе с 5-tv.ru народный артист РФ, саксофонист Игорь Бутман. Он добавил, что помнит Николаева по популярной программе «Утренняя почта».

«Ушел человек, которого я помню по „Утренней почте“. Очень жаль, конечно, что он ушел <…>. Эта была лучшая передача всех времен и народов. Он интересный и обаятельный. <…> Мы очень скорбим. Действительно, ушел самый светлый человек российского телевидения», — рассказал Бутман.

Как ранее писал 5-tv.ru, об ушедшем Юрии Николаеве высказалась и телеведущая Татьяна Веденеева. Народный артист умер 4 ноября, ему было 76 лет. У Николаева диагностировали рак кишечника, но он никогда не терял веры в будущее. Накануне его состояние стало критическим, народного артиста сразу доставили в реанимацию. Но спасти не смогли.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX