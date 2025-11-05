Вовсе не колдунья: подмосковная «ясновидящая» оказалась шарлатанкой

Вывести на чистую воду удалось съемочной группе «Известий» так называемую ясновидящую в Подмосковье. На своей странице в соцсетях та утверждала, что видит будущее, помогает избавиться от проблем и даже лечит от всех болезней. На деле же множество обманутых клиентов, которые уже убедились в том, что провидица — обычная шарлатанка. Корреспондент «Известий» Алена Пономарева отправилась к ведунье с подготовленной легендой.

«Дама в черном халате внезапно выхватывает телефон и требует удалить компромат на нее. По ее словам, если мы не согласимся, то жить нам останется недолго», — рассказала корреспондент.

Наш эксперимент начался с письма подмосковной ясновидящей, в котором рассказали историю о несуществующем муже, «покойной» подруге, и больном отце, которого нужно «спасти». Ответ пришел быстро: с адресом, по которому состоится сеанс, и конечно, обещанием помочь. Съемочная группа незамедлительно отправилась на встречу.

«В этом доме нас встретила гадалка. Мы придумали вымышленные истории и в ответ получили сплошную ложь. А вот по этому объявлению мы как раз и вышли на ясновидящую», — отметила корреспондент.

Ждать хозяйку пришлось в пристройке: в комнате, которую ясновидящая оборудовала под проведение ритуалов. Здесь иконы, коробка для пожертвований, авторские брошюры и разные свечи. По легенде, проверить нужно было мужа, который якобы завел роман на стороне со своей первой женой. Но на фотографиях, которые показываем, вместо мужа и его любовницы — коллеги журналистов, между которыми нет никакой романтической связи.

«На сегодняшний день как бы измены нет. Она как бы пыталась какую-то привязку сделать», — заявила гадалка.

Дальше задали вопросы про отца больного раком, которого в действительности уже нет в живых. Ясновидящая этого факта не знала, и, видимо, не получила информацию из собственных источников. Так что продолжила работать с его энергией и давать советы по скорому выздоровлению.

«Ремиссии вы хотите? Ну, тогда с ним надо работать. Наследственная карма по кармическим узлам, у них в роду были нарушения, там мужчина был, который ушел сам из жизни», — продолжила эзотерик.

Дальше вопросы коснулись подруги, которой якобы нет в живых. На что гадалка сразу заявила, что у «усопшей» просто была связь с дьяволом и душевные муки. Поэтому она решила покончить с собой.

«У нее душевное расстройство внутреннее было, она настолько там погружена была, что она слышала голоса», — уверена гадалка.

Так, шаг за шагом, магия превратилась в чистую импровизацию. После этого спектакля претворятся больше не имело смысла, карты были раскрыты. Реакция получилась почти мистическая.

После разоблачения ясновидящая резко сменила тактику: пророчества закончились, начались претензии.

После сеанса нашли страницу ясновидящей в соцсетях. Где-то ее называют Еленой Георгиевной, а где-то Веленой Семеновой. Потомственный биоэнергетик, как сама себя называет шарлатанка, утверждает, что дар передался ей от прабабушки. В наследство, кроме «способностей», ей достались конверты с заговорами. Сегодня она выступает как эксперт и ведет трансляции, заманивая новых клиентов в свой магический мир.

«У кого-то карма, у кого-то проклятье, у кого-то еще что-то, у кого-то венец безбрачия, у кого-то бесплодие. По всем вопросам мы с вами можем не бегло, а именно конкретно подойти к этим вопросам», — утверждала гадалка.

Оказывается, о том, что местная гадалка на самом деле обычная мошенница, знают все, кто с ней общался.

Репутация Елены Георгиевны давно трещит по швам, но поток доверчивых клиентов не иссякает. Журналистов она не испугалась, а ее рекламный плакат по-прежнему висит у дома, приглашая на сеанс.

